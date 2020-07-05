Греция с понедельника закроет границу для граждан Сербии из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на сербское N1info, об этом сообщил министр торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Расим Ляич.

По его словам, запрет на въезд начнет действовать с 06:00 понедельника, 6 июля. Греция приняла это решение из-за эпидемиологической ситуации в Сербии и большого количества положительных тестов у туристов из Сербии.

Читайте также Посольство пытается предотвратить несколько лет запрета на въезд в ЕС для украинцев, задержанных в Афинах

В то же время, граждане Сербии, которые сейчас уже находятся в Греции, могут оставаться в стране столько, сколько планировали.

"Они не будут выдворены из страны, в этом нет проблемы - люди смогут завершить отдых и вернуться согласно предусмотренному графику ... Есть информация о том, что границу закрывают с 6 часов утра. Поэтому, думаю, те, кто въехал до 6, смогут остаться ", - рассказал в комментарии B92 Александар Сеничич, директор Ассоциации туристических агентств YUTA.

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич перед этим говорил в комментарии Nova.rs, что греческую границу могут закрыть уже с полуночи.

В течение последней недели в Сербии стремительно возросло количество новых случаев коронавируса. 27 июня суточный прирост больных впервые с конца апреля превысил 200, а 2 июля зарегистрировали 359 новых случаев - рекорд с середины апреля*.

В Греции за последнюю неделю максимальный суточный прирост новых больных составлял 28 человек.

Напомним, Европейский Союз с 1 июля разрешил въезд некоторым туристам из так называемого "безопасного" списка, в который вошли 15 стран, среди них и Сербия.

Читайте также: "На море в Европу: какие страны и когда будут пускать туристов из Украины".

*Данные портала worldometers.info, который собирает и сравнивает официальную статистику органов здравоохранения всех стран мира.