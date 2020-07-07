У Туреччині затримали корабель із близько 300 мігрантами, що прямували до Європи

У Туреччині затримали корабель з близько 300 мігрантами, які прямували до Європи.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Anadolu, про це повідомили у береговій охороні Туреччини.

Пізно увечері 6 липня берегова охорона Ізміру перехопила танкер із близько 276 мігрантами, що мав прямувати до узбережжя Греції.

Мігранти на борту були громадянами Афганістану, Сирії, Бангладешу та Ірану, країн центральної Африки та Сомалі. Серед них – 49 жінок та 59 дітей.

Вісьмох осіб, підозрюваних в організації поїздки, затримали. Куди саме мав причалити корабель, поки невідомо.

Як повідомлялося раніше, наприкінці червня у Туреччині потонув човен з мігрантами, на борту якого були близько 60 людей. Поки знайшли тіла лише 11 з них.