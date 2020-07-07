В Турции задержали корабль с 300 мигрантами, направлявшимися в Европу
Вторник, 7 июля 2020, 14:14
В Турции задержали корабль, на котором было около 300 мигрантов, направлявшихся в Европу.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Anadolu, об этом сообщили в береговой охране Турции.
Поздно вечером 6 июля береговая охрана Измира перехватила танкер с около 276 мигрантов, который должен был следовать к побережью Греции.
Мигранты на борту были гражданами Афганистана, Сирии, Бангладеш и Ирана, стран Центральной Африки и Сомали. Среди них - 49 женщин и 59 детей.
Восемь человек, подозреваемых в организации поездки, задержали. Куда именно имел причалить корабль, пока неизвестно.
Как сообщалось ранее, в конце июня в Турции утонула лодка с мигрантами, на борту которой было около 60 человек. Пока нашли тела лишь 11 из них.
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