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В Турции задержали корабль с 300 мигрантами, направлявшимися в Европу

Вторник, 7 июля 2020, 14:14

В Турции задержали корабль, на котором было около 300 мигрантов, направлявшихся в Европу.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Anadolu, об этом сообщили в береговой охране Турции.

Поздно вечером 6 июля береговая охрана Измира перехватила танкер с около 276 мигрантов, который должен был следовать к побережью Греции.

Мигранты на борту были гражданами Афганистана, Сирии, Бангладеш и Ирана, стран Центральной Африки и Сомали. Среди них - 49 женщин и 59 детей.

Восемь человек, подозреваемых в организации поездки, задержали. Куда именно имел причалить корабль, пока неизвестно.

Как сообщалось ранее, в конце июня в Турции утонула лодка с мигрантами, на борту которой было около 60 человек. Пока нашли тела лишь 11 из них.

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Турция мигранты
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