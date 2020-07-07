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Естонія передає для українських військових 2400 пістолетів Макарова

Вівторок, 7 липня 2020, 15:05

Естонія передає для українських військових 2400 пістолетів Макарова, які раніше були на озброєнні естонської армії, на прохання України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє міністерство оборони Естонії.

"Сьогодні Міноборони відправляє в Україну партію 2400 пістолетів Макарова, щоб підтримати посилення обороноздатності країни", - зазначають у пресрелізі міністерства.

Зазначається, що зброю передають на прохання України.

"Триваюча російська агресія у Криму та на Сході України – неприйнятна, вона впливає на безпеку у всій Європі. Цією поставкою ми підтримуємо нашого союзника, який воює вже шостий рік", - зазначив міністр оборони Естонії Юрі Луйк.

Він додав, що Естонія також допомагає Україні з тренуванням бійців сил спецоперацій та військових медиків, а також – ділячись досвідом у сфері територіальної оборони та кібербезпеки.

Пістолети Макарова знімають з озброєння естонських військових у зв’язку з тим, що армія країни перейшла на інший калібр за стандартами НАТО, пояснив майор Рісто Партел. Водночас, зазначає він, вони є зручною і надійною зброєю.

Після прибуття в Україну пістолети надійдуть на озброєння Збройних сил.

Витрати на транспортування вантажу – близько 7 тисяч євро – візьме на себе Естонія.

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