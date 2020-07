Естонія передає для українських військових 2400 пістолетів Макарова, які раніше були на озброєнні естонської армії, на прохання України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє міністерство оборони Естонії.

"Сьогодні Міноборони відправляє в Україну партію 2400 пістолетів Макарова, щоб підтримати посилення обороноздатності країни", - зазначають у пресрелізі міністерства.

Today, @Estonian_MoD sent a shipment of 2400 Makarov pistols from 🇪🇪 to 🇺🇦, in order to support the strengthening of Ukraine’s independent defence capabilities. ‘With this shipment we are supporting our close partner who has been at war for six years,' said DefMin Luik. @DefenceU pic.twitter.com/ZSacPgmGu1