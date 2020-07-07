Естонія передає для українських військових 2400 пістолетів Макарова, які раніше були на озброєнні естонської армії, на прохання України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє міністерство оборони Естонії.

"Сьогодні Міноборони відправляє в Україну партію 2400 пістолетів Макарова, щоб підтримати посилення обороноздатності країни", - зазначають у пресрелізі міністерства.

Today, @Estonian_MoD sent a shipment of 2400 Makarov pistols from 🇪🇪 to 🇺🇦, in order to support the strengthening of Ukraine’s independent defence capabilities. ‘With this shipment we are supporting our close partner who has been at war for six years,' said DefMin Luik. @DefenceU pic.twitter.com/ZSacPgmGu1 — MoD Estonia (@MoD_Estonia) July 7, 2020

Зазначається, що зброю передають на прохання України.

"Триваюча російська агресія у Криму та на Сході України – неприйнятна, вона впливає на безпеку у всій Європі. Цією поставкою ми підтримуємо нашого союзника, який воює вже шостий рік", - зазначив міністр оборони Естонії Юрі Луйк.

Він додав, що Естонія також допомагає Україні з тренуванням бійців сил спецоперацій та військових медиків, а також – ділячись досвідом у сфері територіальної оборони та кібербезпеки.

Пістолети Макарова знімають з озброєння естонських військових у зв’язку з тим, що армія країни перейшла на інший калібр за стандартами НАТО, пояснив майор Рісто Партел. Водночас, зазначає він, вони є зручною і надійною зброєю.

Після прибуття в Україну пістолети надійдуть на озброєння Збройних сил.

Витрати на транспортування вантажу – близько 7 тисяч євро – візьме на себе Естонія.

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