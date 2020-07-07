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Эстония передает для украинских военных 2400 пистолетов Макарова

Вторник, 7 июля 2020, 15:05

Эстония передает для украинских военных 2400 пистолетов Макарова, которые раньше были на вооружении эстонской армии, по просьбе Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает министерство обороны Эстонии.

"Сегодня Минобороны отправляет в Украину партию 2400 пистолетов Макарова, чтобы поддержать усиление обороноспособности страны", - отмечают в пресс-релизе министерства.

Отмечается, что оружие передают по просьбе Украины.

"Продолжающаяся российская агрессия в Крыму и на Востоке Украины - неприемлема, она влияет на безопасность во всей Европе. Этой поставкой мы поддерживаем нашего союзника, который воюет уже шестой год", - отметил министр обороны Эстонии Юри Луйк.

Он добавил, что Эстония также помогает Украине с тренировкой бойцов сил спецопераций и военных медиков, а также - делясь опытом в сфере территориальной обороны и кибербезопасности.

Пистолеты Макарова снимают с вооружения эстонских военных в связи с тем, что армия страны перешла на другой калибр по стандартам НАТО, объяснил майор Ристо Пяртел. В то же время, отмечает он, они являются удобным и надежным оружием.

По прибытии в Украину пистолеты поступят на вооружение Вооруженных сил.

Расходы на транспортировку груза - около 7000 евро - возьмет на себя Эстония.

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