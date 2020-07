Эстония передает для украинских военных 2400 пистолетов Макарова, которые раньше были на вооружении эстонской армии, по просьбе Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает министерство обороны Эстонии.

"Сегодня Минобороны отправляет в Украину партию 2400 пистолетов Макарова, чтобы поддержать усиление обороноспособности страны", - отмечают в пресс-релизе министерства.

