Ангела Меркель зустрінеться з лідерами ЄС у Брюсселі

Ангела Меркель у середу здійснить візит до Брюсселя для зустрічі з керівниками ключових інституцій Європейського Союзу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агентство DPA.

Федеральний канцлер Німеччини сьогодні здійснить свій перший за час пандемії візит до Брюсселя. Ангела Меркель зустрінеться з очільниками ключових інституцій ЄС: президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, президентом Європарламенту Давидом Сассолі та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Головною темою обговорення буде діяльність Німеччини під час її головування у Раді ЄС, зокрема, питання відновлення економіки блоку після наслідків пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, Німеччина з 1 липня розпочала своє 6-місячне головування у Раді ЄС. Саме у цей період буде прийматися спільне рішення країн ЄС щодо бюджету на наступі 7 років та плану відновлення економіки обсягом 750 млрд євро, з яких 500 млрд будуть доступні у формі грантів і 250 млрд – у формі позик.

Зустріч лідерів 27 країн-членів має відбутися приблизно через тиждень. Під час попередніх перемовин наприкінці червня досягти чітких домовленостей не вдалося.

Особливо критично щодо надання коштів у формі грантів налаштовані фінансово консервативні Нідерланди, Швеція, Данія та Австрія. Свої зауваження висловлювали також Фінляндія, Угорщина та Чехія.

Раніше Ангела Меркель висловлювала сподівання, що досягти згоди щодо плану вдасться до кінця липня.

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