Ангела Меркель встретится с лидерами ЕС в Брюсселе

Ангела Меркель в среду осуществит визит в Брюссель для встречи с руководителями ключевых институтов Европейского Союза.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает агентство DPA.

Федеральный канцлер Германии сегодня совершит свой первый за время пандемии визит в Брюссель. Ангела Меркель встретится с руководителями ключевых институтов ЕС президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Европарламента Давидом Сассоли и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Главной темой обсуждения будет деятельность Германии во время ее председательства в Совете ЕС, в частности, вопросы восстановления экономики блока после последствий пандемии коронавируса.

Напомним, Германия с 1 июля начала свое шестимесячное председательство в Совете ЕС. Именно в этот период будет приниматься совместное решение стран ЕС по бюджету на следующие семь лет и плану восстановления экономики объемом 750 млрд евро, из которых 500 млрд будут доступны в форме грантов и 250 млрд - в форме займов.

Встреча лидеров 27 стран-членов предстоит примерно через неделю. Во время предыдущих переговоров в конце июня достичь четких договоренностей не удалось.

Особенно критично по поводу предоставления средств в форме грантов настроены финансово консервативные Нидерланды, Швеция, Дания и Австрия. Свои замечания высказывали также Финляндия, Венгрия и Чехия.

Ранее Ангела Меркель выражала надежду, что достичь согласия по плану удастся до конца июля.

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