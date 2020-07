Глава МЗС Литви засудив нові затримання кримських татар

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінас Антанас Лінкявічюс засудив затримання активістів у незаконно анексованому Криму.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Рішуче засуджую недавнє свавільне затримання семи кримськотатарських активістів в незаконно анексованому Криму. Знову закликаю Росію негайно припинити порушувати міжнародне право і звільнити всіх незаконно затриманих українських громадян", - написав він у Twitter в середу.

Strongly condemn the recent arbitrary arrests of seven Crimean Tatar activists in illegally annexed #Crimea. Once again call on #Russia to immediately stop violating international law and release all illegally detained Ukrainian🇺🇦 citizens. pic.twitter.com/V8CSTA8cEg