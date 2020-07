Глава МИД Литвы осудил новые задержания крымских татар

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс осудил задержание активистов в незаконно аннексированном Крыму.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Решительно осуждаю недавнее произвольное задержание семи крымскотатарских активистов в незаконно аннексированном Крыму. Опять призываю Россию немедленно прекратить нарушать международное право и освободить всех незаконно задержанных украинских граждан", - написал он в Twitter в среду.

Strongly condemn the recent arbitrary arrests of seven Crimean Tatar activists in illegally annexed #Crimea. Once again call on #Russia to immediately stop violating international law and release all illegally detained Ukrainian🇺🇦 citizens. pic.twitter.com/V8CSTA8cEg