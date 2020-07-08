Глава МИД Литвы осудил новые задержания крымских татар

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс осудил задержание активистов в незаконно аннексированном Крыму.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Решительно осуждаю недавнее произвольное задержание семи крымскотатарских активистов в незаконно аннексированном Крыму. Опять призываю Россию немедленно прекратить нарушать международное право и освободить всех незаконно задержанных украинских граждан", - написал он в Twitter в среду.

Strongly condemn the recent arbitrary arrests of seven Crimean Tatar activists in illegally annexed #Crimea. Once again call on #Russia to immediately stop violating international law and release all illegally detained Ukrainian🇺🇦 citizens. pic.twitter.com/V8CSTA8cEg — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) July 8, 2020

Ранее сообщалось, что российские силовики задержали шестерых крымских татар, у которых на рассвете 7 июля проходили обыски на оккупированном полуострове.

По предварительным данным правозащитного офиса адвокатов, задержаны шесть человек: Зиядинов Эмиль, Ибрагимов Исмет, Суфьянов Алим, Хайретдинов Сейран, Сизиков Александр, Бектемиров Вадим. Отмечается, что Дилявера Меметова дома не было.

МИД выразил решительный протест в связи с новой волной незаконных обысков и задержаний крымских татар.

МИД призвал международное сообщество продолжать активно выступать в защиту прав и свобод жителей Крымского полуострова и усиливать давление на РФ с целью прекращения нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму.