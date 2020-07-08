Глава МИД Литвы осудил новые задержания крымских татар
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс осудил задержание активистов в незаконно аннексированном Крыму.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Решительно осуждаю недавнее произвольное задержание семи крымскотатарских активистов в незаконно аннексированном Крыму. Опять призываю Россию немедленно прекратить нарушать международное право и освободить всех незаконно задержанных украинских граждан", - написал он в Twitter в среду.
Strongly condemn the recent arbitrary arrests of seven Crimean Tatar activists in illegally annexed #Crimea. Once again call on #Russia to immediately stop violating international law and release all illegally detained Ukrainian🇺🇦 citizens. pic.twitter.com/V8CSTA8cEg— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) July 8, 2020
Ранее сообщалось, что российские силовики задержали шестерых крымских татар, у которых на рассвете 7 июля проходили обыски на оккупированном полуострове.
По предварительным данным правозащитного офиса адвокатов, задержаны шесть человек: Зиядинов Эмиль, Ибрагимов Исмет, Суфьянов Алим, Хайретдинов Сейран, Сизиков Александр, Бектемиров Вадим. Отмечается, что Дилявера Меметова дома не было.
МИД выразил решительный протест в связи с новой волной незаконных обысков и задержаний крымских татар.
МИД призвал международное сообщество продолжать активно выступать в защиту прав и свобод жителей Крымского полуострова и усиливать давление на РФ с целью прекращения нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму.