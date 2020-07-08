На сході Лондона будівельний кран обвалився на житлові будинки

Четверо людей постраждали в результаті падіння підйомного крана на житлові будинки на сході Лондоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

20-метровий кран впав на будівельний майданчик і два будинки у районі Боу незадовго до 14:40 за місцевим часом. В одного з будинків обвалилась частина даху.

Двоє людей були доставлені в лікарню з черепно-мозковими травмами, ще двоє потребували медичної допомоги на місці.

Пожежники працюють над тим, щоб звільнити людей, які потрапили в пастку всередині будівель.

Принаймні три пожежних команди та кілька медичних команд були відправлені на місце події.

Пожежна служба задіяла безпілотник, щоб надати аерофотознімки для допомоги в порятунку.