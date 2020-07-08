На востоке Лондона строительный кран рухнул на жилые дома
Среда, 8 июля 2020, 19:48
Четыре человека пострадали в результате падения подъемного крана на жилые дома на востоке Лондоне.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
20-метровый кран упал на строительную площадку и два дома в районе Боу незадолго до 14:40 по местному времени. У одного из домов обрушилась часть крыши.
Два человека были доставлены в больницу с черепно-мозговыми травмами, еще двое нуждались в медицинской помощи на месте.
Пожарные работают над тем, чтобы освободить людей, попавших в ловушку внутри зданий.
По крайней мере три пожарных команды и несколько медицинских команд были отправлены на место происшествия.
Пожарная служба задействовала беспилотник, чтобы предоставить аэрофотоснимки для помощи в спасении.
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