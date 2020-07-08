Британія подарувала українським прикордонникам 10 сучасних квадрокоптерів
Велика Британія подарувала українським прикордонникам десять сучасних квадрокоптерів.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, пише "Європейська правда".
Це 10 нових квадрокоптерів DJI MAVIC різних модифікацій, які можуть здійснювати запис у форматі 4К з висоти до 6 кілометрів. Усе, що "бачить" дрон, оператор бачить на контрольному моніторі.
Загальна вартість дронів – понад 1,2 мільйона гривень.
"Сучасна техніка, яка дозволяє вдень та вночі ефективно моніторити кордон з повітря, отримана в рамках двостороннього співробітництва між адміністрацією Держприкордонслужби та посольством Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні", - повідомляє Держприкордонслужба.
Нові дрони відправляють на ділянку Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Британська сторона також забезпечить навчання персоналу, який буде використовувати безпілотники.
"Безпілотні літальні апарати є ефективними помічниками українських прикордонників, особливо на важкопрохідних ділянках місцевості", - зазначають у відомстві.
Нагадаємо, вчора міністерство оборони Естонії передало для українських військових 2400 пістолетів Макарова.