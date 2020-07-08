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Британія подарувала українським прикордонникам 10 сучасних квадрокоптерів

Середа, 8 липня 2020, 10:32

Велика Британія подарувала українським прикордонникам десять сучасних квадрокоптерів.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, пише "Європейська правда".

Це 10 нових квадрокоптерів DJI MAVIC різних модифікацій, які можуть здійснювати запис у форматі 4К з висоти до 6 кілометрів. Усе, що "бачить" дрон, оператор бачить на контрольному моніторі. 

 

Загальна вартість дронів – понад 1,2 мільйона гривень.

"Сучасна техніка, яка дозволяє вдень та вночі ефективно моніторити кордон з повітря, отримана в рамках двостороннього співробітництва між адміністрацією Держприкордонслужби та посольством Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні", - повідомляє Держприкордонслужба.

Нові дрони відправляють на ділянку Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Британська сторона також забезпечить навчання персоналу, який буде використовувати безпілотники.  

"Безпілотні літальні апарати є ефективними помічниками українських прикордонників, особливо на важкопрохідних ділянках місцевості", - зазначають у відомстві.

Нагадаємо, вчора міністерство оборони Естонії передало для українських військових 2400 пістолетів Макарова.

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Велика Британія
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