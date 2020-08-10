Президенти Литви і Польщі закликали владу Білорусі не застосовувати силу до громадян

Президенти Литви і Польщі Гітанас Науседа і Анджей Дуда звернулися до білоруської влади з закликом поважати демократичні стандарти і не застосовувати силу до учасників масових протестів.

Як повідомляє "Європейська правда", тест заяви опублікований на сайтах глав двох держав.

"Як сусіди Білорусі, ми закликаємо білоруську владу повністю визнавати і дотримуватися основоположних демократичних стандартів. Ми закликаємо утриматися від насильства і поважати основні свободи, права людини і громадянські права, включаючи права національних меншин, а також свободу вираження думок", - йдеться в спільній заяві президентів двох країн.

Лідери двох країн підкреслюють, що діалог - це найкращий спосіб досягнення соціального прогресу, обговорення реформ і політики.

Президенти Литви і Польщі заявляють, що поважають суверенітет і незалежність Білорусі, але також сподіваються на сприятливі умови для поглиблення партнерства з Білоруссю і її народом.

"Ми переконані, що тісніша співпраця з Європейським Союзом відповідає інтересам Білорусі. Ми хочемо, щоб ця співпраця залишалася відкритою", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, у ніч на понеділок у низці міст Білорусі відбулися масові протести громадян, невдоволених результатами президентських виборів, правоохоронці застосували силу. В результаті більше сотні людей були затримані, десятки були поранені.

За результатами президентських виборів, які відбулися у Білорусі в неділю, на дільницях, які надали дані, лідирує чинний президент Александр Лукашенко.