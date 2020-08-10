На виборах президента Білорусі лідирує Лукашенко

На виборах президента Білорусі на дільницях, які надали дані, лідирує чинний президент Олександр Лукашенко.

Про це заявила глава ЦВК Білорусі Лідія Єрмошина в ефірі телеканалу "Білорусь 1", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруську службу Радіо Свобода.

За її словами, відсоток явки склав 84%. "Це ще остаточно, тому що Мінськ буде уточнюватися, але це мало що змінить, буде більше 80%", — сказала Єрмошина.

"Що стосується лідерства, відзвітували кілька міст і районів по багатьох регіонах. У Мінську - це Ленінський район без іноземних дільниць, які до нього прикріплені. Вони повинні відзвітувати до 15 годин. У Ленінському районі взяли участь понад 64% виборців. За Лукашенка проголосувало майже 67%, за Тихановську - майже 15%, і на третьому місці — проти всіх — 8,5%", — повідомила голова ЦВК.

За її інформацією, у чотирьох районах Брестської області (Дрогичинському, Жабинківському, Кам'янецькому та Малоритському) явка склала 95,7%. "Лукашенко набирає майже 79,6%, Тихановська — 3,8%, проти всіх — 1,28%.

У Гомельській області є дані також по чотирьох районах (Ветківський, Лельчицький, Лоєвський, Хойнікський. "На першому місці - Лукашенко (90%), Тихановська — на другому (3,2%), проти всіх — 2,55%", — заявила Єрмошина.

В Гродненській області пораховано результати у восьми районах.. "На першому місці - Лукашенко (92,7%), Тихановська — на другому (3,89%), проти всіх — 1,45%. Тенденція вимальовується", - сказала голова ЦВК.

9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. Кандидатами були п’ятеро осіб — дружина опозиційного блогера Сергія Тихановського Світлана, ексдепутат Ганна Канопацька, лідер кампанії "Говори правду" Андрій Дмитрієв, голова партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергій Черечень та чинний президент Олександр Лукашенко.

У ніч на понеділок у низці міст Білорусі відбулися масові протести громадян, невдоволених результатами президентських виборів, правоохоронці застосували силу.