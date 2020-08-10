Президенты Литвы и Польши призвали власти Беларуси воздержаться от насилия в отношении протестующих

Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.

Как сообщает "Европейская правда", тест заявления опубликован на сайтах глав двух государств.

"Как соседи Беларуси, мы призываем белорусские власти полностью признавать и придерживаться основополагающих демократических стандартов. Мы призываем воздержаться от насилия и уважать основные свободы, права человека и гражданские права, включая права национальных меньшинств, а также свободу выражения мнений", - говорится в совместном заявлении президентов двух стран.

Лидеры двух стран подчеркивают, что диалог - это лучший способ достижения социального прогресса, обсуждение реформ и политики.

Президенты Литвы и Польши заявляют, что уважают суверенитет и независимость Беларуси, но также надеются на благоприятные условия для углубления партнерства с Беларусью и ее народом.

"Мы убеждены, что более тесное сотрудничество с Европейским Союзом отвечает интересам Беларуси. Мы хотим, чтобы это сотрудничество оставалось открытым", - говорится в заявлении.

Напомним, в ночь на понедельник в ряде городов Беларуси прошли массовые протесты граждан, недовольных результатами президентских выборов, правоохранители применили силу. В результате более сотни людей были задержаны, десятки ранены.

По результатам президентских выборов в Беларуси на участках, которые предоставили данные, лидирует действующий президент Александр Лукашенко.