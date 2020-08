До кінця серпня ЄС офіційно на пляжі, саміт по Білорусі малоймовірний - ЗМІ

Європейський союз навряд чи буде проводити позачерговий саміт через вибори в Білорусі і протести, які там тривають, адже інституції Брюсселя перебувають у відпустках.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Навряд чи надзвичайний саміт ЄС щодо Білорусі відбудеться зараз, коли майже весь ЄС перебуває у відпустці, але ситуацію в країні, швидше за все, обговорять міністри закордонних справ ЄС у Берліні 27-28 серпня та саміт ЄС, запланований на 24 вересня", - написав він.

unlikely that an extraordinary #EUCO on #Belarus will happen now when pretty much the whole EU is on vacation but the situation in the country will most likely be discussed by EU foreign ministers in Berlin 27-28 August and at the EUCO scheduled for 24 Sep. https://t.co/2nCRCMmtuL