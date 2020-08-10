До кінця серпня ЄС офіційно на пляжі, саміт по Білорусі малоймовірний - ЗМІ

Європейський союз навряд чи буде проводити позачерговий саміт через вибори в Білорусі і протести, які там тривають, адже інституції Брюсселя перебувають у відпустках.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Навряд чи надзвичайний саміт ЄС щодо Білорусі відбудеться зараз, коли майже весь ЄС перебуває у відпустці, але ситуацію в країні, швидше за все, обговорять міністри закордонних справ ЄС у Берліні 27-28 серпня та саміт ЄС, запланований на 24 вересня", - написав він.

unlikely that an extraordinary #EUCO on #Belarus will happen now when pretty much the whole EU is on vacation but the situation in the country will most likely be discussed by EU foreign ministers in Berlin 27-28 August and at the EUCO scheduled for 24 Sep. https://t.co/2nCRCMmtuL — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) August 10, 2020

У коментарів до свого посту він зазначив, ЄС не має великого набору інструментів, коли йдеться про Білорусь. Зокрема, може йтися про певні санкції або питання навколо візового режиму.

"Але з кінця липня до кінця серпня ЄС офіційно перебуває на пляжі. Не дивлячись ні на що", - додав журналіст.

Сьогодні прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звернувся до президентів Європейської ради і Єврокомісії щодо скликання надзвичайного саміту ЄС щодо ситуації в Білорусі.

Нагадаємо, у ніч на понеділок у низці міст Білорусі відбулися масові протести громадян, невдоволених результатами президентських виборів, правоохоронці застосували силу. В результаті більше сотні людей були затримані, десятки були поранені.

Президенти Литви і Польщі Гітанас Науседа і Анджей Дуда звернулися до білоруської влади з закликом поважати демократичні стандарти і не застосовувати силу до учасників масових протестів.

Згідно з попередніми даними Центрвиборчкому Білорусі, чинний президент Александр Лукашенко за результатами недільних виборів набирає більше 80% голосів виборців.

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