Европейский Союз вряд ли будет проводить внеочередной саммит из-за выборов в Беларуси и протестов, которые там происходят, ведь институты Брюсселя в отпусках.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Вряд ли чрезвычайный саммит ЕС в отношении Беларуси состоится сейчас, когда почти весь ЕС находится в отпуске, но ситуацию в стране, скорее всего, обсудят министры иностранных дел Евросоюза в Берлине 27-28 августа и саммит ЕС, запланированный на 24 сентября", - написал он.

unlikely that an extraordinary #EUCO on #Belarus will happen now when pretty much the whole EU is on vacation but the situation in the country will most likely be discussed by EU foreign ministers in Berlin 27-28 August and at the EUCO scheduled for 24 Sep. https://t.co/2nCRCMmtuL