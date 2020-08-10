Европейский Союз вряд ли будет проводить внеочередной саммит из-за выборов в Беларуси и протестов, которые там происходят, ведь институты Брюсселя в отпусках.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Вряд ли чрезвычайный саммит ЕС в отношении Беларуси состоится сейчас, когда почти весь ЕС находится в отпуске, но ситуацию в стране, скорее всего, обсудят министры иностранных дел Евросоюза в Берлине 27-28 августа и саммит ЕС, запланированный на 24 сентября", - написал он.

unlikely that an extraordinary #EUCO on #Belarus will happen now when pretty much the whole EU is on vacation but the situation in the country will most likely be discussed by EU foreign ministers in Berlin 27-28 August and at the EUCO scheduled for 24 Sep. https://t.co/2nCRCMmtuL — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) August 10, 2020

В комментариях к своему посту он отметил, ЕС не располагает большим набором инструментов, когда речь идет о Беларуси. В частности, речь может идти об определенных санкциях или вопросах вокруг визового режима.

"Но с конца июля до конца августа ЕС официально находится на пляже. Несмотря ни на что", - добавил журналист.

Сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президентам Европейского совета и Еврокомиссии о созыве чрезвычайного саммита ЕС по ситуации в Беларуси.

Напомним, в ночь на понедельник в ряде городов Беларуси прошли массовые протесты граждан, недовольных результатами президентских выборов, правоохранители применили силу. В результате более сотни человек были задержаны, десятки ранены.

Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.

Согласно предварительным данным Центризбиркома Беларуси, действующий президент Александр Лукашенко по итогам воскресных выборов набирает более 80% голосов избирателей.

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