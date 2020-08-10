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Греція заявила про незаконність сейсмічної розвідки Туреччини у Середземномор’ї

Понеділок, 10 серпня 2020, 16:41

Греція в понеділок розкритикувала намір Туреччини проводити роботи з розвідки енергоресурсів у східному Середземномор'ї, зачіпаючи, за словами Афін, грецький континентальний шельф.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Чиновники заявили, що грецькі військові перебувають у стані підвищеної готовності. Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс скликав урядову раду національної безпеки.

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Туреччина раніше оголосила, що її розвідувальне судно Oruc Reis і два допоміжних судна будуть проводити сейсморозвідку в районі між Грецією і Кіпром з понеділка і по 23 серпня.

Минулого тижня Туреччина також оголосила, що в понеділок і вівторок проведе військові навчання в східному Середземномор'ї в прилеглому районі, на північний захід від турецького узбережжя між Туреччиною і грецьким островом Родос.

"Греція не потерпить жодного шантажу. Вона буде захищати свій суверенітет і суверенні права. Ми закликаємо Туреччину негайно припинити свої незаконні дії, що підривають мир і безпеку в регіоні", -  йдеться в заяві МЗС Греції.

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Міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Фатіх Донмез заявив у понеділок, що Oruc Reis прибув в район проведення операції. Він заявив, що "83 мільйони людей підтримали Oruc Reis" , маючи на увазі населення Туреччини.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у п'ятницю, що Туреччина відновила роботи з розвідки енергоресурсів в регіоні, оскільки Греція не виконала своїх обіцянок з цього питання.

Раніше Туреччина призупинила геологічну розвідку в східному Середземномор’ї, що у Греції розцінили як крок назустріч у напружених відносинах.

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