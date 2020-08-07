Туреччина відновлює бурові роботи в Східному Середземномор’ї попри спротив Греції

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у п'ятницю, що країна відновила роботи з розвідки енергоресурсів у Східному Середземномор'ї, оскільки Греція не виконала своїх обіцянок щодо такої діяльності в регіоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

"Ми знову почали бурові роботи", - сказав Ердоган журналістам після участі в п'ятничній молитві в мечеті Святої Софії.

"Ми не відчуваємо себе зобов'язаними розмовляти з тими, хто не має прав в зонах морської юрисдикції", – заявив турецький президент.

Він сказав, що турецьке сейсморозвідувальне судно Barbaros Hayreddin Pasa було направлено в цей регіон для виконання своїх обов'язків. Судно увійшло у води Кіпру в кінці липня і залишається в цьому регіоні.

Ердоган зробив ці коментарі, коли його запитали про угоду, підписану Єгиптом і Грецією в четвер, щодо створення виняткової економічної зони між двома країнами в Східному Середземномор'ї.

Дипломати в Греції заявили, що їх угода анулює угоду, досягнуту минулого року між Туреччиною і міжнародно визнаним урядом Лівії.

Однак Ердоган заявив, що угода між Єгиптом і Грецією не має ніякої цінності і що Туреччина буде рішуче захищати свою угоду з Лівією. Міністерство закордонних справ Туреччини заявило, що єгипетсько-грецька зона знаходиться в районі континентального шельфу Туреччини.

Раніше Туреччина призупинила геологічну розвідку в Східному Середземномор’ї, що у Греції розцінили як крок назустріч у напружених відносинах.