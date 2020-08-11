Литва виступила за санкції ЄС проти Білорусі через політичні репресії

Президент Литви Гітанас Науседа в понеділок заявив, що Євросоюзу слід обговорити санкції для Білорусі у відповідь на репресії влади проти опозиції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"Динаміка така, що нам слід з усією серйозністю говорити про санкції для Білорусі, тому що те, що відбувається зараз, навіть здалеку не нагадує ті репресії, які режим проводив всі останні роки", - сказав Науседа.

"Зараз ми бачимо і загиблих, і поранених людей. Бачимо кілька тисяч людей, які закриті, або їх доля невідома. Ми не можемо дивитися на це крізь пальці", - він.

За словами Науседи, від ситуації з правами людини залежатиме співпраця Литви з владою Білорусі.

"Якщо режим Лукашенка доведе, що права людини на останньому місці, на жаль, він вже це доводить, я не вважаю, що співпраця можлива. Якщо країна, перш за все, не поважає права своїх власних людей, основоположні права, які записані і в Конституції, то як можна очікувати, що ця країна може поважати своїх зарубіжних партнерів", - додав він.

Влада Білорусі в понеділок повідомила, що на виборах президент Лукашенко отримав 80% голосів і був переобраний ще на один термін повноважень. Альтернативний кандидат Світлана Тихановська відмовилася визнати ці результати, оголосила про свою перемогу на виборах і закликала Лукашенка передати владу.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що Європейський Союз повинен обговорити санкції проти Білорусі після того, як Александр Лукашенко був оголошений переможцем президентських виборів.

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