Берлін хоче обговорення можливих санкцій ЄС проти Білорусі

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що Європейський Союз повинен обговорити санкції проти Білорусі після того, як Александр Лукашенко був оголошений переможцем президентських виборів.

Про це Маас сказав у понеділок в Берліні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Маас нагадав, що ЄС зняв санкції проти Білорусі, тому що країна зробила кроки в правильному напрямку, в тому числі звільнила політичних в'язнів.

"Тепер ми повинні обговорити в ЄС, чи актуально це як і раніше в світлі минулого тижня і минулих днів", - сказав віе, повторивши коментарі Польщі.

Раніше МЗС Німеччини заявило, що на виборах було багато ознак фальсифікації.

Центральна виборча комісія Білорусі повідомила, що Лукашенко, який перебуває при владі понад чверть століття, набрав 80% голосів на недільних виборах.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звернувся до президентів Європейської ради і Єврокомісії щодо скликання надзвичайного саміту ЄС щодо ситуації в Білорусі.

Як повідомлялося, Європейський Союз навряд чи буде проводити позачерговий саміт через вибори в Білорусі і протести, які там тривають, адже інституції Брюсселя перебувають у відпустках.

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