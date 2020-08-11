Литва выступила за санкции ЕС против Беларуси из-за политических репрессий

Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник заявил, что Евросоюзу следует обсудить санкции для Беларуси в ответ на репрессии властей против оппозиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

"Динамика такова, что нам следует со всей серьезностью говорить о санкциях для Беларуси, потому что то, что происходит сейчас, даже издалека не напоминает те репрессии, которые режим проводил все последние годы", - сказал Науседа.

"Сейчас мы видим и погибших, и раненых людей. Видим несколько тысяч людей, которые закрыты, или их судьба неизвестна. Мы не можем смотреть на это сквозь пальцы", - он.

По словам Науседы, от ситуации с правами человека будет зависеть сотрудничество Литвы с властями Беларуси.

"Если режим Лукашенко докажет, что права человека на последнем месте, к сожалению, он уже это доказывает, я не считаю, что сотрудничество возможно. Если страна, прежде всего, не уважает права своих собственных людей, основополагающие права, которые записаны и в Конституции, то как можно ожидать, что эта страна может уважать своих зарубежных партнеров", - добавил он.

Власти Беларуси в понедельник сообщила, что на выборах президент Лукашенко получил 80% голосов и был переизбран еще на один срок полномочий. Альтернативный кандидат Светлана Тихановська отказалась признать эти результаты, объявила о своей победе на выборах и призвала Лукашенко передать власть.

Напомним, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Европейский Союз должен обсудить санкции против Беларуси после того, как Александр Лукашенко был объявлен победителем президентских выборов.