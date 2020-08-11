Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Вторая ночь протестов в Беларуси: новые задержания, баррикады и один погибший

Словакия высылает трех российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже

Украина обновила список стран "красной" и "зеленой" зон

В Италии наименьшее количество умерших от коронавируса с начала эпидемии






Литва выступила за санкции ЕС против Беларуси из-за политических репрессий

Вторник, 11 августа 2020, 08:25

Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник заявил, что Евросоюзу следует обсудить санкции для Беларуси в ответ на репрессии властей против оппозиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

"Динамика такова, что нам следует со всей серьезностью говорить о санкциях для Беларуси, потому что то, что происходит сейчас, даже издалека не напоминает те репрессии, которые режим проводил все последние годы", - сказал Науседа.

 "Сейчас мы видим и погибших, и раненых людей. Видим несколько тысяч людей, которые закрыты, или их судьба неизвестна. Мы не можем смотреть на это сквозь пальцы", - он.

По словам Науседы, от ситуации с правами человека будет зависеть сотрудничество Литвы с властями Беларуси.

"Если режим Лукашенко докажет, что права человека на последнем месте, к сожалению, он уже это доказывает, я не считаю, что сотрудничество возможно. Если страна, прежде всего, не уважает права своих собственных людей, основополагающие права, которые записаны и в Конституции, то как можно ожидать, что эта страна может уважать своих зарубежных партнеров", - добавил он.

Власти Беларуси в понедельник сообщила, что на выборах президент Лукашенко получил 80% голосов и был переизбран еще на один срок полномочий. Альтернативный кандидат Светлана Тихановська отказалась признать эти результаты, объявила о своей победе на выборах и призвала Лукашенко передать власть.

Напомним, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Европейский Союз должен обсудить санкции против Беларуси после того, как Александр Лукашенко был объявлен победителем президентских выборов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Литва Беларусь санкции
powered by lun.ua