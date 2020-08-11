Суперниця Лукашенка виїхала в Литву

Суперниця Александра Лукашенка Світлана Тихановська покинула Білорусь і зараз перебуває в Литві.

Про це повідомив глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс, передає "Європейська правда".

"Світлана Тихановська у безпеці. Вона перебуває в Литві", - написав він у Twitter.

Напередодні міністр висловлював занепокоєння з приводу безпеки Тихановської, оскільки вона не виходила на зв’язок зі своїм штабом. Лінкявічюс також намагався додзвонитися до неї протягом кількох годин, але безуспішно.

Раніше Тихановська і її представники подали до ЦВК скаргу про порушення протягом виборів. Кандидатка залишила будівлю ЦВК через інший вихід.

Близько 21.30 у понеділок представниця штабів Тихановської Анна Красуліна заявила, що кандидатка сказала про якесь прийняте нею рішення і зникла в невідомому напрямку. Однак до кінця доби у штабі повідомили, що мають зв’язок з Тихановською і з нею все добре.

Нагадаємо, суперниця Лукашенка Світлана Тихановська сказала, що не визнає попередніх результатів виборів, але не впевнена, чи варто їй брати участь у протестах.

В той же час у ніч на вівторок по всій Білорусі продовжилися протести. У Мінську силовики влаштували розгін демонстрантів, які зібралися в кількох районах столиці. В результаті протистояння один демонстрант загинув.

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