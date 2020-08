Суперниця Лукашенка виїхала в Литву

Суперниця Александра Лукашенка Світлана Тихановська покинула Білорусь і зараз перебуває в Литві.

Про це повідомив глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс, передає "Європейська правда".

"Світлана Тихановська у безпеці. Вона перебуває в Литві", - написав він у Twitter.

Svetlana #Tikhanovskaya is safe. She is in #Lithuania. pic.twitter.com/6f9U2meoX0