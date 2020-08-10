Суперниця Лукашенка не визнає результатів виборів, але не впевнена, чи вийде на вулицю
Суперниця Лукашенка Світлана Тихановська сказала, що не визнає попередніх результатів виборів, але не впевнена, чи варто їй брати участь у протестах.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруську службу "Радіо Свобода".
"Ви бачили, що відбувалося на виборчих дільницях. У нас є інформація від незалежних спостерігачів", - зазначила вона.
"Ми не визнаємо результати виборів. Ми бачили реальні протоколи. Закликаємо тих, хто вважає, що його голос вкрали, не мовчати", – цитує її українська служба "Радіо Свобода".
Як вже повідомлялося, за попередніми даними Центрвиборчкому Білорусі, чинний президент Александр Лукашенко отримав більше 80% голосів виборців.
Водночас, Тихановська зазначила, що об’єднаний штаб чекатиме остаточних результатів голосування, які мають оголосити 14 серпня.
За її словами, наразі головне - "зупинити насильство". "Те, що сталося вчора - неприпустимо. Я була впевнена, що влада не піде на такий крок", - сказала Світлана Тихановська.
Вона додала, що не знає, чи варто їй у цій ситуації виходити на вулицю.
"Ви хочете, щоби я вийшла на вулицю? Як ви думаєте, це не посилить протистояння? Я не знаю, як відповісти на це питання. Я з народом, я нікуди не виїхала", - сказала Тихановська.
За словами представниці об’єднаного штабу Марії Колесникової, там готуються до тривалих протестів.
Також вона повідомила, що у ніч протестів намагалася сконтактувати з головою адміністрації президента та міністром внутрішніх справ.
Нагадаємо, МВС Білорусі заявило, що під час протестів по всій країні через невизнання результатів виборів правоохоронці затримали до 3 тисяч людей.
Правозахисники повідомляли про загибель одного протестувальника внаслідок наїзду спецтранспорту, в МВС цю інформацію заперечують.
Польща, Литва, Естонія та президент Європейської ради закликали владу Білорусі не застосовувати силу проти громадян.
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