Соперница Лукашенко выехала в Литву

Соперница Александра Лукашенко Светлана Тихановская покинула Беларусь и сейчас находится в Литве.

Об этом сообщил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, передает "Европейская правда".

"Светлана Тихановская в безопасности. Она находится в Литве", - написал он в Twitter.

Накануне министр выражал беспокойство по поводу безопасности Тихановской, поскольку она не выходила на связь со своим штабом. Линкявичюс также пытался дозвониться до нее в течение нескольких часов, но безуспешно.

Ранее Тихановская и ее представители подали в ЦИК жалобу о нарушениях в течение выборов. Кандидатка покинула здание ЦИК через другой выход.

Около 21.30 в понедельник представительница штабов Тихановской Анна Красулина заявила, что кандидатка сказала о каком-то принятом ею решении и скрылась в неизвестном направлении. Однако к концу суток в штабе сообщили, что имеют связь с Тихановской и с ней все хорошо.

Напомним, соперница Лукашенко Светлана Тихановская сказала, что не признает предварительных результатов выборов, но не уверена, стоит ли ей участвовать в протестах.

В то же время в ночь на вторник по всей Беларуси продолжились протесты. В Минске силовики устроили разгон демонстрантов, собравшихся в нескольких районах столицы. В результате противостояния один демонстрант погиб.

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