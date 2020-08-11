В Беларуси говорят, что соперницу Лукашенко из страны вывезли власти

Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова заявила, что кандидатку в президенты вывезли из страны белорусские власти, ее отъезд позволил освободить начальницу ее штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода.

"У Светланы не было выбора, белорусские власти вывезли ее из страны. Важно, что она на свободе и жива. Выезд Светланы позволил освободить Марию Мороз, которая была заложницей в этой ситуации, они уехали вместе", - сказала Ковалькова.

Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы Тихановской, отметила Ольга Ковалькова. По ее словам, решение Тихановской покинуть страну ничего не меняет.

"Светлана победила на выборах, мы все победили, мы сделали невозможное. Там, где комиссии подсчитали голоса честно, Тихановская набрала от 60% до 70%, в Новой Боровой - 90%, этому есть документальные подтверждения - копии протоколов. Ее выезд из страны не отменяет нашей победы и поражения власти, белорусы никогда не примут Александра Лукашенко президентом, в его победу люди не верят. Власть должна это признать и начать диалог, если нет диалога, то у людей есть единственный выборы - это протесты", - заявила Ковалькова.

Она считает, что сейчас в эскалации протеста виновата исключительно власть, которая не оставила людям выбора. Ковалькова призвала власти остановиться и пойти на диалог.

Ранее глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что Светлана Тихановская покинула Беларусь и сейчас находится в Литве.

Накануне министр выражал беспокойство по поводу безопасности Тихановской, поскольку она не выходила на связь со своим штабом. Линкявичюс также пытался дозвониться до нее в течение нескольких часов, но безуспешно.

Ранее Тихановская и ее представители подали в ЦИК жалобу о нарушении в ходе выборов. Кандидат покинула здание ЦИК через другой выход.

Около 21.30 в понедельник представитель штабов Тихановской Анна Красулина заявила, что кандидат сказала о каком-то принятом ею решении и исчезла в неизвестном направлении. Однако до конца суток в штабе сообщили, что связь с Тихановской есть и с ней все хорошо.

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