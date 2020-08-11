ЄС перебуває в процесі перегляду відносин з Білоруссю через насильство на протестах

Європейський Союз перебуває в процесі перегляду своїх відносин з Білоруссю у зв’язку з останніми подіями у цій країні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив представник Єврокомісії Петер Стано на брифінгу у Брюсселі.

"Білорусь і білоруський народ є партнерами ЄС, і ми хочемо розвивати це партнерство. Саме тому важливо мати вибори як процес демократичного відбору найбільш прийнятного лідера, який має представляти країну у контактах з ЄС", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи визнає Єврокомісія Лукашенка переможцем виборів.

"Однак ціле коло питань, які стосуються відносин між ЄС і Білоруссю, зараз на стадії перегляду через трагічні події, пов'язані з президентськими виборами, і зараз держави-члени оцінюють ситуацію", - заявив представник Єврокомісії.

За його словами, високий представник ЄС Жозеп Боррель і держави-члени працюють над спільною заявою, яка має врахувати всі аспекти ситуації в Білорусі після виборів і подій, які їх супроводжували.

"Народ Білорусі заслуговує, щоб його права дотримувалися, а до його вибору дослухалися", - наголосив Стано.

Як повідомлялося, Європейський Союз закликає владу Білорусі припинити репресії та готує реакцію на подальший розвиток подій.