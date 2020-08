ЄС готує реакцію на репресії у Білорусі - Боррель

Європейський Союз закликає владу Білорусі припинити репресії та готує реакцію на подальший розвиток подій.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Жорстокі репресії та арешти мирних протестувальників у Білорусі мають припинитися. Білоруський народ має право на демократію та вільні й чесні вибори.

Ми продовжуємо пильно стежити за подіями та працюємо над реакцією ЄС та спільною декларацією 27 країн-членів разом із міністрами із закордонних справ Ради ЄС", - написав Боррель.

Violent repression and arrests of peaceful protesters in #Belarus have to stop.



Belarusian people have right to democracy and free and fair elections.



Following closely the developments and working on EU response and EU 27 declaration with Foreign Affairs Council Ministers.