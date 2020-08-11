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ЄС готує реакцію на репресії у Білорусі - Боррель

Вівторок, 11 серпня 2020, 13:08

Європейський Союз закликає владу Білорусі припинити репресії та готує реакцію на подальший розвиток подій.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Жорстокі репресії та арешти мирних протестувальників у Білорусі мають припинитися. Білоруський народ має право на демократію та вільні й чесні вибори. 

Ми продовжуємо пильно стежити за подіями та працюємо над реакцією ЄС та спільною декларацією 27 країн-членів разом із міністрами із закордонних справ Ради ЄС", - написав Боррель.

Напередодні була оприлюднена спільна заява Жозепа Борреля та єврокомісара з питань сусідства і розширення Олівера Варгеї, у якій вони закликали владу Білорусі не застосовувати силу до своїх громадян та провести чесний підрахунок голосів.

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Зі схожими заявами виступили низка інших країн ЄС.

Як вже повідомлялося, у ніч на вівторок по всій Білорусі продовжилися протести. У Мінську силовики влаштували розгін демонстрантів, які зібралися в кількох районах столиці. В результаті протистояння один демонстрант загинув.

Стало відомо, що суперниця Лукашенка Світлана Тихановська виїхала до Вільнюса. У команді спершу сказали, що  кандидатку в президенти вивезла з країни білоруська влада, її від'їзд дозволив звільнити начальницю її штабу Марію Мороз, затриману напередодні виборів.

Згодом з’явилося відеозвернення Тихановської, в якому вона каже, що це її власне рішення.

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