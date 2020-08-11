ЄС готує реакцію на репресії у Білорусі - Боррель

Європейський Союз закликає владу Білорусі припинити репресії та готує реакцію на подальший розвиток подій.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Жорстокі репресії та арешти мирних протестувальників у Білорусі мають припинитися. Білоруський народ має право на демократію та вільні й чесні вибори.

Ми продовжуємо пильно стежити за подіями та працюємо над реакцією ЄС та спільною декларацією 27 країн-членів разом із міністрами із закордонних справ Ради ЄС", - написав Боррель.

Violent repression and arrests of peaceful protesters in #Belarus have to stop.



Belarusian people have right to democracy and free and fair elections.



Following closely the developments and working on EU response and EU 27 declaration with Foreign Affairs Council Ministers. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 11, 2020

Напередодні була оприлюднена спільна заява Жозепа Борреля та єврокомісара з питань сусідства і розширення Олівера Варгеї, у якій вони закликали владу Білорусі не застосовувати силу до своїх громадян та провести чесний підрахунок голосів.

Зі схожими заявами виступили низка інших країн ЄС.

Як вже повідомлялося, у ніч на вівторок по всій Білорусі продовжилися протести. У Мінську силовики влаштували розгін демонстрантів, які зібралися в кількох районах столиці. В результаті протистояння один демонстрант загинув.

Стало відомо, що суперниця Лукашенка Світлана Тихановська виїхала до Вільнюса. У команді спершу сказали, що кандидатку в президенти вивезла з країни білоруська влада, її від'їзд дозволив звільнити начальницю її штабу Марію Мороз, затриману напередодні виборів.

Згодом з’явилося відеозвернення Тихановської, в якому вона каже, що це її власне рішення.

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