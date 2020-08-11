ЕС находится в процессе пересмотра отношений с Беларусью из-за насилия на протестах

Европейский Союз находится в процессе пересмотра своих отношений с Беларусью в связи с последними событиями в стране.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

"Беларусь и белорусский народ являются партнерами ЕС, и мы хотим развивать это партнерство. Именно поэтому важно иметь выборы как процесс демократического отбора наиболее приемлемого лидера, который должен представлять страну в контактах с ЕС", - сказал он, отвечая на вопрос, признает ли Еврокомиссия Лукашенко победителем выборов.

"Однако целый круг вопросов, касающихся отношений между ЕС и Беларусью, сейчас на стадии пересмотра из-за трагических событий, связанных с президентскими выборами, и сейчас государства-члены оценивают ситуацию", - заявил представитель Еврокомиссии.

По его словам, сейчас высокий представитель ЕС Жозеп Боррель и государства-члены работают над совместным заявлением, в котором должны учесть все аспекты ситуации в Беларуси после выборов и событий, что их сопровождали.

"Народ Беларуси заслуживает, чтобы его права соблюдались, а к его выбору прислушались", - отметил состояния.

Как сообщалось, Европейский Союз призывает власти Беларуси прекратить репрессии и готовит реакцию на дальнейшее развитие событий.