Польські ЗМІ повідомили, що ОМОН у Мінську стріляв патронами виробництва Польщі

Польський журналіст Славомір Сєраковський, який перебуває у Мінську, стверджує, що знайшов на вулицях гільзи від патронів виробництва Польщі, що використовувалися білоруськими силовиками.

Про це йдеться в його статті на сайті Krytyka Polityczna.

Він опублікував фотографію однієї з гільз білого кольору, на якому видно напис англійською мовою "Made in Poland" (Зроблено в Польщі).

"Вночі у дворі їх можна було знайти хоч греблю гати, вранці люди намагалися їх прибрати, але я знайшов кілька. Я максимально викладаю їх фото та відео на свій Facebook...Я знайшов їх кілька типів, на білих гільзах написано "Зроблено в Польщі", - написав він.

Журналіст вважає, що ця ситуація вимагає негайного роз'яснення уряду, оскільки "Польщі загрожує міжнародна ганьба, але ще більша ганьба в очах білорусів".

Редакція видання пізніше зробила уточнення, що після додаткових консультацій їм вдалося визначити, що знайдені журналістом гільзи є складовими частинами патронів спеціального призначення ONS-2000, вироблених польською компанією FAM Pionki.

Ці патрони мають калібр 12/70 і призначені для використання в рушницях чи іншій гладкоствольній зброї.

Раніше була інформація, що під час протестів у Мінську ОМОН використовував проти протестувальників світлошумові гранати виробництва Чехії.

Чехія офіційно повідомила, що не порушувала ембарго Європейського союзу на поставки до Білорусі світлошумових гранат.

Заборона на поставки в Білорусь спецзасобів, які можуть бути використані для придушення масових акцій протесту, була введена ЄС у 2011 році.