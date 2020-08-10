У Чехії заявили про дотримання ембарго на світлошумові гранати для Білорусі

Чехія не порушувала ембарго Європейського союзу на поставки до Білорусі світлошумових гранат, що діє з 2011 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС Чехії Томаш Петржичек, коментуючи повідомлення ЗМІ, що білоруські силовики застосовували спецзасоби чеського виробництва проти учасників протестів у Мінську.

"Не знаю, чи справжні фото. Чехія дотримується ембарго на експорт таких матеріалів до Білорусі. Уже 10 років. Свою роль в цьому могли зіграти перекупники або ж йдеться про матеріал, який надійшов раніше", - написав він у Twitter.

Nevím, zda jsou záběry pravé. ČR nicméně dodržuje embargo na vývoz takového materiálu do Běloruska. Už téměř 10 let. Svou roli mohli sehrát buď překupníci, nebo jde o materiál z dřívější doby... — Tomáš Petříček (@TPetricek) August 10, 2020

Заборона на поставки в Білорусь спецзасобів, які можуть бути використані для придушення масових акцій протесту, була введена ЄС у 2011 році.

Білоруський портал TUT.BY раніше повідомив, що під час вчорашніх протестів в Мінську з'явилися інформація, що ОМОН використовує проти протестувальників світлошумові гранати.

Згодом з'явилися відео, на яких видно спалахи і чути гучні хлопки, а пізніше на фото потрапив корпус використаної гранати від сучасного чеського боєприпасу, використовуваного зазвичай поліцією і армією Чехії.

Нагадаємо, у ніч на понеділок у низці міст Білорусі відбулися масові протести громадян, невдоволених результатами президентських виборів, правоохоронці застосували силу. В результаті більше сотні людей були затримані, десятки були поранені.

Згідно з попередніми даними Центрвиборчкому Білорусі, чинний президент Александр Лукашенко за результатами недільних виборів набирає більше 80% голосів виборців.

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