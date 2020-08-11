Польские СМИ сообщили, что ОМОН в Минске стрелял патронами производства Польши

Польский журналист Славомир Сераковский, который находится в Минске, утверждает, что нашел на улицах гильзы от резиновых пуль производства Польши, которые использовались белорусскими силовиками.

Об этом говорится в его статье на сайте Krytyka Polityczna.

Он опубликовал фотографию одной из гильз белого цвета, на которой видна надпись на английском языке "Made in Poland" (Сделано в Польше).

"Ночью во дворе их можно было найти сколько угодно, утром люди пытались их убрать, но я нашел несколько. Я выкладываю их фото и видео на свой Facebook ... Я нашел их несколько типов, на белых гильзах написано "Сделано в Польше", - написал он.

Журналист считает, что эта ситуация требует немедленного разъяснения правительства, поскольку "Польше угрожает международный позор, но еще больший позор в глазах белорусов".

Редакция издания позже уточнила, что после дополнительных консультаций им удалось определить, что найденные журналистом гильзы являются составными частями патронов специального назначения ONS-2000, произведенных польской компанией FAM Pionki.

Эти патроны имеют калибр 12/70 и предназначены для использования в ружьях или ином гладкоствольном оружии.

Ранее была информация, что во время протестов в Минске ОМОН использовал против протестующих светошумовые гранаты производства Чехии.

Чехия официально сообщила, что не нарушала эмбарго Европейского союза на поставки в Беларусь светошумовых гранат.

Запрет на поставки в Беларусь спецсредств, которые могут быть использованы для подавления массовых акций протеста, был введен ЕС в 2011 году.