Найбільше молоді живе з батьками у Хорватії та Греції, найменше - у Північній Європі 

Частка молодих людей віком від 25 років, які продовжуть жити з батьками, найвища - у Хорватії і Греції, а найнижча - у країнах Північної Європи.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у нових даних Євростату за 2019 рік.

У 2019 році частка молодих людей віком від 25-34 років, які продовжують жити з батьками, варіювалася залежно від країни від менше 10% до понад 50%. В середньому для ЄС це 30%.

Найменша частка молоді, що живе з батьками - у Данії, Фінляндії та Швеції: 4%, 4,8%, 5,7% відповідно. Показник сусідної Норвегії, яка не є членом ЄС - також близько 5%.

Найбільше молодих людей продовжують жити з батьками у Хорватії (62%), Греції (57,8%) та Словаччині (56,4%).

В середньому в країнах ЄС молоді люди виїздять в окреме житло у 26 років.

Найраніше починають жити окремо у Швеції - в 17,8 років, Люксембурзі (20,1 років), Данії - 21,1 років, та Фінляндії - близько 21,8 років.

Читайте також До 2100 року частка літніх людей у країнах ЄС може подвоїтися – Євростат

Відносно рано переїздять від батьків також в Естонії, Франції, Німеччині та Нідерландах - у віці 22-23 років.

Водночас, у багатьох південних країнах ЄС починають жити окремо ближе до 30 років.

У Хорватії та Словаччині від батьків виїздять в середньому у 31,8 та 30,9 років відповідно; у віці близько 30 років - в Італії та Болгарїі, близько 29 років - в Іспанії, на Мальті, у Португалії та Греції.

У відомстві зазначають, що на час переїзду від батьків впливає наявність партнера та місце навчання, фінансове становище та ситуація на ринку праці, доступність житла та культурні особливості країн.