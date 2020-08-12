Больше всего молодежи живет с родителями в Хорватии и Словакии, меньше всего - в Северной Европе

Доля молодых людей в возрасте от 25 лет, которые продолжают жить с родителями, самая высокая - в Хорватии и Греции, а самая низкая - в странах Северной Европы.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в новых данных Евростата за 2019 год.

В 2019 году доля молодых людей в возрасте от 25-34 лет, которые продолжают жить с родителями, варьировалась в зависимости от страны от менее 10% до более 50%. В среднем для ЕС это 30%.

Наименьшая доля молодежи, живущей с родителями - в Дании, Финляндии и Швеции: 4%, 4,8%, 5,7% соответственно. Показатель соседней Норвегии, которая не является членом ЕС - также около 5%.

Больше всего молодых людей продолжают жить с родителями в Хорватии (62%), Греции (57,8%) и Словакии (56,4%).

В среднем в странах ЕС молодые люди выезжают в отдельное жилье в 26 лет.

Раньше всего начинают жить отдельно в Швеции (в 17,8 лет), Люксембурге (20,1 лет), Дании (21,1 лет) и Финляндии (около 21,8 лет).

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Относительно рано переезжают от родителей также в Эстонии, Франции, Германии и Нидерландах - в возрасте 22-23 лет.

В то же время, во многих южных странах ЕС начинают жить отдельно ближе к 30 годам.

В Хорватии и Словакии от родителей выезжают в среднем в 31,8 и 30,9 лет соответственно; в возрасте около 30 лет - в Италии и Болгарии, около 29 лет - в Испании, на Мальте, в Португалии и Греции.

В ведомстве отмечают, что на время переезда от родителей влияет наличие партнера и место учебы, финансовое положение и ситуация на рынке труда, доступность жилья и культурные особенности стран.