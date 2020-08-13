Количество задержанных в Беларуси приблизилось к 7000

Количество задержанных в Беларуси за все дни протестов из-за несогласия с предварительными результатами выборов приблизилось к 7000 человек.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на государственное информагентство БелТА, об этом сообщает МВД Беларуси.

Как сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова, за последние сутки задержали около 700 человек.

В МВД утверждают, что за все дни протестов пострадали 103 правоохранителя, из них 28 госпитализированы.

В ведомстве заявляют, что были случаи умышленного наезда автомобилями на силовиков и что "для остановки нарушителей правоохранители применяли оружие".

Также сообщается, что в Минске задержали двух парней, которые заполняли бутылки зажигательной смесью.

Накануне МВД заявляло о более 1000 задержанных. Во вторник, 11 августа - о 2000, а 10 августа - 3000 задержанных. Таким образом, общее количество задержанных составляет уже около 7000 человек.

Напомним, среди них - минимум трое граждан Украины, их обвиняют по статье уголовного кодекса, предусматривающей санкцию от 3 до 8 лет лишения свободы.

Сколько из этих людей уже отпустили - точно не известно. По информации белорусской службы "Радио Свобода", из одного из изоляторов Минска сегодня отпустили около сотни задержанных.

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Ночь с 12 на 13 августа стала четвертой с начала массовых протестов в связи с объявлением Александра Лукашенко победителем на очередных президентских выборах. Протесты проходили в Минске и минимум десяти других городах страны.

Акции протеста начались еще днем ​​- женщины по всей Беларуси выходили на улицы с цветами и становились в "цепи солидарности" в знак протеста против жестокости силовиков во время разгона демонстрантов.

Вечером люди продолжали выходить на улицы в разных районах Минска: становились в "цепи солидарности", просто собирались и стояли или вместе прогуливались с цветами, кричали "Жыве Беларусь", "Перемен", пели.

К участникам акций подъезжали автозаки и микроавтобусы с ОМОНом, людей разгоняли, но они вновь собирались. Протестующих задерживали, некоторых били, иногда снова применяли шумовые гранаты и резиновые пули.