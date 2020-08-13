Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Количество задержанных в Беларуси приблизилось к 7000

Украинское посольство направило две ноты в МИД Беларуси по поводу задержания украинцев

"Тревожный тренд": в Германии за сутки почти полторы тысячи новых случаев коронавируса

В Беларуси четвертую ночь продолжались протесты против фальсифицированных выборов






В Румынии зафиксировали наибольшее с начала эпидемии число заражений и смертей от коронавируса

Четверг, 13 августа 2020, 14:22

В Румынии за последние сутки зафиксировали наибольший с начала эпидемии рост числа новых случаев коронавируса, а также наибольшее количество умерших от коронавирусной болезни.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Digi24.

В течение последних 24 часов коронавирус обнаружили у 1454 жителей Румынии, за тот же период от Covid-19 умерли 53 человека.

По состоянию на 13 августа в Румынии подтвержден 66 631 случай заражения, более 31 000 пациентов выздоровели.

2860 человек умерли от коронавирусной болезни.

Ранее сообщалось, что Румыния не будет закупать российскую вакцину от коронавируса, поскольку и не проходила международную проверку.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Румыния
powered by lun.ua