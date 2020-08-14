Прем'єр Болгарії представив проєкт змін до Конституції і заявив про готовність до відставки

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов заявив, що піде у відставку, якщо парламент схвалить його плани з призначення виборів до Великих народних зборів для зміни Конституції.

Про це він заявив у спеціальному зверненні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БГНЕС.

"У момент, коли Національні збори приймають рішення про проведення виборів у Великі народні збори відповідно до ст. 160 Конституції, я йду у відставку з поста прем'єр-міністра в той же день", - сказав Борисов.

Дві третини з 240 депутатів повинні проголосувати, щоб схвалити призначення виборів у Великі народні збори, які скликаються для вирішення особливо важливих державних і громадських справ. Такими є: обговорення та затвердження нової конституції; зміни в території країни; зміни державного ладу тощо. Великі народні збори складаються з 400 депутатів, 200 з яких обираються на основі мажоритарного, а 200 - пропорційного представництва.

Борисов також представив проєкт змін до Конституції, підготовлений його правлячою партією ГЕРБ.

Документ пропонує скоротити кількість депутатів Національних зборів (парламенту) з 240 до 120, а у Великих народних зборах кількість депутатів буде скорочена з 400 до 280.

Пропонується скасувати Вищу судову раду і створити Судову раду суддів і Судову раду прокурорів. Ці дві ради будуть окремо розглядати кадрові питання, що стосуються суддів і прокурорів та слідчих.

Також передбачається встановити термін повноважень голови Верховного касаційного суду, Вищого адміністративного суду і Генерального прокурора на 5 років.

"Ми будемо пропонувати обмежити повноваження міністра юстиції тільки для пропозиції проєктів бюджетів до відповідних органів і управління нерухомістю судової системи", - сказав Борисов.

Радам суддів і прокурорів запропонують створити окремі інспекції, тобто не бути однією інспекцією, як зараз. Кожна з двох інспекцій складається з головного інспектора і п'яти інспекторів.

Пропонується ввести інститут індивідуальної конституційної скарги. Також пропонується, щоб Національні збори кожні шість місяців заслуховуватимуть звіт генпрокурора і має затверджувати його.

Крім того, парламент зможе заслуховувати генпрокурора з питань, пов'язаних з конкретним кримінальним провадженням, з дозволу прокурора, який веде справу.

Нещодавно прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов сказав, що може подати у відставку на тлі протестів, але хоче, щоб уряд залишився до виборів, які відбудуться наступного року.

Читайте також: Геть з пляжу: що викликало масштабні протести у Болгарії та як може змінитися курс країни.