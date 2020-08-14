Премьер Болгарии представил проект изменений в Конституцию и заявил о готовности к отставке

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что уйдет в отставку, если парламент одобрит его планы по назначении выборов Великого народного собрания для изменения Конституции.

Об этом он заявил в специальном обращении, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БГНЕС.

"В момент, когда Национальное собрание принимает решение о проведении выборов в Великое народное собрание в соответствии со ст. 160 Конституции, я ухожу в отставку с поста премьер-министра в тот же день", - сказал Борисов.

Две трети из 240 депутатов должны проголосовать, чтобы одобрить назначение выборов в Великое народное собрание, которое созывается для решения особо важных государственных и общественных дел. Таковыми являются: обсуждение и утверждение новой конституции; изменения в территории страны; изменения государственного строя и тому подобное. Великое народное собрание состоит из 400 депутатов, 200 из которых избираются на основе мажоритарного, а 200 - пропорционального представительства.

Борисов также представил проект изменений в Конституцию, подготовленный его правящей партией ГЕРБ.

Документ предлагает сократить количество депутатов Национального собрания (парламента) с 240 до 120, а в Великих народном собрании количество депутатов будет сокращено с 400 до 280.

Предлагается отменить Высший судебный совет и создать Судебный совет судей и Судебный совет прокуроров. Эти два совета будут отдельно рассматривать кадровые вопросы, касающиеся судей и прокуроров и следователей.

Также предполагается установить срок полномочий председателя Верховного кассационного суда, Высшего административного суда и Генерального прокурора на 5 лет.

"Мы будем предлагать ограничить полномочия министра юстиции только для предложения проектов бюджетов в соответствующие органы и управление недвижимостью судебной системы", - сказал Борисов.

Советам судей и прокуроров предложат создать отдельные инспекции, то есть не быть одной инспекцией, как сейчас. Каждая из двух инспекций состоит из главного инспектора и пяти инспекторов.

Предлагается ввести институт индивидуальной конституционной жалобы. Также предлагается, чтобы Национальное собрание каждые шесть месяцев заслушают отчет генпрокурора и должен утверждать его.

Кроме того, парламент сможет заслушать генпрокурора по вопросам, связанным с конкретным уголовным производством, с согласия прокурора, ведущего дело.

Недавно премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сказал, что может подать в отставку на фоне протестов, но хочет, чтобы правительство осталось до выборов, которые состоятся в следующем году.