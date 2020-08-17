Лукашенко допустив проведення нових виборів, але тільки з новою Конституцією

Александр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, допустив проведення нових виборів, але тільки після прийняття нової Конституції.

Про це він заявив під час відвідування заводу МЗКТ, повідомляє "Європейська правда".

"Під тиском президент не повинен приймати рішення. Нам треба прийняти нову Конституцію. Ви її повинні прийняти на референдумі, тому що колишню ми приймали на референдумі, і за новою Конституцією провести, якщо ви хочете, вибори і парламенту, і президента, і місцевих органів влади", - сказав Лукашенко під час спілкування з робітниками.

Перед цим під час виступу перед колективом підприємства Лукашенко сказав, що зараз ведеться робота над варіантами зміни Конституції, які передбачають перерозподіл владних повноважень, повідомляє державне агентство Білорусі БелТА.

"Два варіанти мені запропонували. Я їх відкинув, тому що вони мало відрізняються від цієї. Йде робота над третім варіантом. Приходьте, сідайте - і працюємо над Конституцією. Виносимо на референдум, приймаємо Конституцію, і я вам свої повноваження за Конституцією передам. Але не під тиском і не через вулицю!", - заявив він.

У тому ж виступі Лукашенко заявив, що зараз повторних президентських виборів у країні не буде.

Нагадаємо, напередодні у столиці Білорусі на протести вийшли від 100 до 200 тисяч людей, мітинг вважається, можливо, найбільшим в історії незалежної Білорусі.

За оцінками білоруських ЗМІ, на демонстрацію вийшло візуально більше людей, аніж під час страйку 1991 року, коли було 100 тисяч протестувальників.

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС підтримує білорусів, які вимагають проведення справжніх виборів у країні.

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