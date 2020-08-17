Лукашенко допустил проведение новых выборов, но только с новой Конституцией

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, допустил проведение новых выборов, но только после принятия новой Конституции.

Об этом он заявил во время посещения завода МЗКТ, сообщает "Европейская правда".

"Под давлением президент не должен принимать решения. Нам надо принять новую Конституцию. Вы ее должны принять на референдуме, потому что прежнюю мы принимали на референдуме, и по новой Конституции провести, если вы хотите, выборы и парламента, и президента, и местных органов власти", - сказал Лукашенко во время общения с рабочими.

Перед этим во время выступления перед коллективом предприятия Лукашенко сказал, что сейчас ведется работа над вариантами изменения Конституции, которые предусматривают перераспределение властных полномочий, сообщает государственное агентство Беларуси БелТА.

"Два варианта мне предложили. Я отверг, потому что они мало отличаются от этой. Идет работа над третьим вариантом. Приходите, садитесь - и работаем над Конституцией. Выносим на референдум, принимаем Конституцию, и я вам свои полномочия по Конституции передам. Но не под давлением и не через улицу!" - заявил он.

В том же выступлении Лукашенко заявил, что сейчас повторных президентских выборов в стране не будет.

Напомним, накануне в столице Беларуси на протесты вышли от 100 до 200 000 человек, митинг считают крупнейшим в истории независимой Беларуси.

По оценкам белорусских СМИ, на демонстрацию вышло визуально больше людей, чем во время забастовки 1991 года, когда было 100 тысяч протестующих.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС поддерживает белорусов, которые требуют проведения настоящих выборов в стране.

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