Євросоюз відреагував на наймасовіші протести в Білорусі

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС підтримує білорусів, які вимагають проведення справжніх виборів у країні.

Про це Боррель заявив у неділю пізно ввечері, коментуючи масові акції протесту в Білорусі, повідомляє "Європейська правда".

"Сотні тисяч білорусів вийшли сьогодні на мирну демонстрацію, вимагаючи звільнення політичних в'язнів, судового переслідування винних в жорстокості поліції і справжніх виборів. ЄС підтримує білоруський народ", - написав Боррель у своєму Twitter.

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Нагадаємо, напередодні у столиці Білорусі на протести вийшли від 100 до 200 тисяч людей, мітинг вважається можливо найбільшим в історії незалежної Білорусі.

За оцінками білоруських ЗМІ, на демонстрацію вийшло візуально більше людей, аніж під час страйку 1991 року, коли було 100 тисяч протестувальників.

Александр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі, організував мітинг на свою підтримку, та у промові, серед іншого, зазначив, що Литва, Латвія, Польща та Україна нібито "наказують нам (Білорусі) провести нові вибори".

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