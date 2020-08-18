Канада не визнала перемогу Лукашенка і закликала провести нові вибори

Канада не визнає офіційні результати президентських виборів в Білорусі і закликає до проведення нових.

Про це у понеділок 17 серпня заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє "Європейська правда".

"Ми не приймаємо результати цих сфальсифікованих президентських виборів в Білорусі і закликаємо до вільних і справедливих виборів" - сказано у заяві, яку Шампань оприлюднив у своєму Twitter.

Він додав, що Канада закликає до проведення всеохопоного розслідування Організацією з безпеки і співробітництва в Європі.

"Тисячі людей в Білорусі вийшли на вулиці з вимогами припинення міліцейської жорстокості, звільнення політв'язнів і чесних виборів.

Як я заявляв опозиційній кандидатці Світлані Тихановській під час телефонного дзвінка в суботу, Канада продовжить підтримувати білоруський народ, ми працюватимемо з міжнародними партнерами, щоб їхні голоси почули, а відповідальні за посягання на демократію і брутальні дії проти протестувальників були притягти до відповідальності", - додав Шампань.

Нагадаємо, держави Європейського Союзу минулого тижня погодилися не вважати чинними "результати" президентських виборів у Білорусі.

У середу відбудеться позачергова зустріч лідерів ЄС щодо ситуації у Білорусі.

Британія також заявила про невизнання результатів президентських виборів у Білорусі.