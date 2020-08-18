Президент Португалії на відпочинку врятував двох жінок у океані 

Президент Португалії Марселу Ребелу де Соза допоміг врятувати двох жінок на пляжі на півдні Португалії, коли їхній каяк перевернувся.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Останнім часом португальський президент відпочиває в різних регіонах країни, щоб сприяти розвитку туризму. В ці дні він перебував у відпустці в туристичному регіоні Алгарве.

Економіка Португалії значною мірою залежить від туристичної індустрії, на яку сильно вплинула пандемія коронавірусу.

71-річного президента зняли на відео в суботу, коли він поплив допомогти двом жінкам, які боролися в воді.

Пізніше він сказав репортерам, що жінок віднесло течією з сусіднього пляжу.

Коли де Соза підплив до жінок, на місці був також інший чоловік, який намагався їм допомогти. Невдовзі на допомогу прибув ще один чоловік на водному мотоциклі.

Надавши допомогу жінкам, португальський президент сказав журналістам, що їх принесло сюди з іншого пляжу.

"Оскільки тут дуже велика західна течія, їх відтягнуло, перевернуло, вони наковталися багато води і навіть не могли перевернути каяк, ні піднятися на нього, ні пливти, така сила течії", - розповів він місцевим ЗМІ.