Президент Португалии Марселу Ребелу где Соза помог спасти двух женщин на пляже на юге Португалии, когда их каяк перевернулся.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В последнее время португальский президент отдыхает в разных регионах страны, чтобы способствовать развитию туризма. В эти дни он находился в отпуске в туристическом регионе Алгарве.

Экономика Португалии в значительной степени зависит от туристической индустрии, на которую сильно повлияла эпидемия коронавируса.

71-летнего президента сняли на видео в субботу, когда он поплыл помочь двум женщинам, которые боролись в воде.

Позже он сказал репортерам, что женщин унесло течением из соседнего пляжа.

Когда где Соза подплыл к женщинам, на месте был и другой мужчина, который пытался им помочь. Вскоре на помощь прибыл еще один человек на водном мотоцикле.

Оказав помощь женщинам, португальский президент сказал журналистам, что их принесло сюда с другого пляжа.

"Поскольку здесь очень крупное западное течение, их отбросило, перевернуло, они наглотались много воды и даже не могли перевернуть каяк, ни подняться на него, ни плыть, такая сила течения", - рассказал он местным СМИ.