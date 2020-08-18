МЗС Польщі: ЄС має показати, що для Білорусі є інша альтернатива, ніж співпраця з РФ

В МЗС Польщі вважають, що ЄС не має обмежуватися санкціями, реагуючи на події в Білорусі, оскільки це штовхатиме країну глибше до сфери впливу Росії.

Про це заявив заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський в інтерв’ю агентству PAP.

"Ми не хочемо, щоб реакція ЄС обмежилася самими лише намірами запровадити санкції і прийняттям спільної заяви. Йдеться про те, щоб представити реальну пропозицію розв’язання цього конфлікту у стабільний тривалий спосіб – а це можливо, тільки якщо запропонувати Білорусі реальну перспективу співпраці з ЄС", - сказав Яблонський.

Заступник міністра підкреслив, що необхідним також є спільне засудження застосування насильства в Білорусі.

"Жести в міжнародній політиці надзвичайно важливі, тому ми хочемо, щоб завтра ЄС рішуче засудив насильство, яке мало місце в Білорусі, фальсифікації виборів та закликав до організації нових виборів", - заявив він.

За його словами, білорусам слід подати сигнал, що у разі запуску процесу реформ ЄС буде готовий до реальної співпраці з їхньою країною.

"Має з’явитися конкретна пропозиція такої співпраці з Європою, бо це єдиний спосіб заохотити білорусів, а можливо, і самого Александра Лукашенка, щоб він сів за стіл і став розмовляти з суспільством. Щоб і опозиція, і він сам бачили, що для Білорусі є інша альтернатива, ніж лише співпраця з Росією", - пояснив Яблонський.

Як повідомлялося, президент Литви Гітанас Науседа вважає, що санкції ЄС для Білорусі повинні бути більшою мірою орієнтовані на конкретних посадових осіб, а не на економіку.