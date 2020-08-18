МИД Польши: ЕС должен показать, что для Беларуси есть другая альтернатива, нежели сотрудничество с РФ

В МИД Польши считают, что ЕС не должен ограничиваться санкциями, реагируя на события в Беларуси, поскольку это будет толкать страну глубже в сферу влияния России.

Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский в интервью агентству PAP.

"Мы не хотим, чтобы реакция ЕС ограничилась одними намерениями ввести санкции и принятием совместного заявления. Речь идет о том, чтобы представить реальное предложение по решению этого конфликта, стабильному и длительному - а это возможно, только если предложить Беларуси реальную перспективу сотрудничества с ЕС", - сказал Яблонский.

Заместитель министра подчеркнул, что необходимо также совместное осуждение применения насилия в Беларуси.

"Жесты в международной политике чрезвычайно важны, поэтому мы хотим, чтобы завтра ЕС решительно осудил насилие, которое имело место в Беларуси, фальсификации выборов и призвал к организации новых выборов", - заявил он.

По его словам, белорусам следует подать сигнал, что в случае запуска процесса реформ ЕС будет готов к реальному сотрудничеству с их страной.

"Должно появиться конкретное предложение такого сотрудничества с Европой, потому что это единственный способ привлечь белорусов, а возможно, и самого Александра Лукашенко, чтобы он сел за стол и стал разговаривать с обществом. Чтобы и оппозиция, и он сам видели, что для Беларуси есть другая альтернатива, чем только сотрудничество с Россией ", - пояснил Яблонский.

Как сообщалось, президент Литвы Гитанас Науседа считает, что санкции ЕС для Беларуси должны быть в большей степени ориентированы на конкретных должностных лиц, а не на экономику.