Президент Литви підтримує персональні санкції проти Білорусі, але не економічні

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що санкції ЄС для Білорусі повинні бути більшою мірою орієнтовані на конкретних посадових осіб, а не на економіку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"Якщо ми говоримо про санкції, то є сенс говорити про санкції в масштабі ЄС. Про цільові санкції, які слід застосовувати не стільки до економіки взагалі, скільки до осіб, пов'язаних з фальсифікацією результатів виборів, з репресіями (...) Для певних владних чиновників повинні бути встановлені обмеження пересування або фінансові санкції іншого роду", - сказав президент Литви.

За його словами, на відеоконференції Європейської ради планується обговорити ситуацію в Білорусі, а питання санкцій буде "однією зі складових частин дискусії".

Науседа підкреслив, що якщо прийняти загальні санкції ЄС не вдасться, то окремі країни можуть ввести національні санкції.

"Одне очевидно - якщо ЄС вводить санкції, то для цих осіб ЄС закривається як такий, якщо їх вводять окремі держави, то складається дивна ситуація, коли особи можуть в'їхати в одну державу, але не можуть в'їхати в іншу. Ефективність санкцій вища в масштабі ЄС", - сказав він.

Науседа підкреслив, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель у вівторок під час розмови з президентом Росії Владіміром Путіним передасть йому і повідомлення від Литви.

"Головне, що зараз потрібно - жодним чином не повинно бути втручання у внутрішні справи Білорусі - будь то з боку Заходу, або з боку Сходу. Це виправдати не можна. Думаю, що саме суспільство знайде всі відповіді", - сказав він.