ЄС має запропонувати Білорусі альтернативу її економічним зв'язкам з РФ - прем'єр Польщі

Європейський союз повинен запропонувати Білорусі альтернативу її економічним зв'язкам з Росією.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький після відеоконференції лідерів країн ЄС по ситуації в Білорусі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Білорусь дуже сильно залежить в економічному плані від Росії ... Я маю на увазі розробку певних механізмів, завдяки яким ця залежність стане менше", - сказав Моравецький.

Він також заявив, що на сьогодні немає ніяких причин для занепокоєння з приводу ситуації на кордоні Польщі з Білоруссю.

"В рамках звичайних рутинних дій ми стежимо за тим, що відбувається за межами нашого кордону, і на даний момент немає причин для занепокоєння", - сказав польський прем'єр.

Він додав, що зовнішнє втручання в ситуацію в Білорусі неприпустимо.

Нагадаємо, лідери країн ЄС домовилися запровадити санкції проти осіб, причетних до насильства та репресій і фальсифікації виборів у Білорусі.

Також вони заявили, що не визнають результатів виборів президента Білорусі, які відбулися 9 серпня.

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