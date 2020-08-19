ЕС должен предложить Беларуси альтернативу ее экономическим связям с РФ - премьер Польши

Европейский союз должен предложить Беларуси альтернативу ее экономическим связям с Россией.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после видеоконференции лидеров стран ЕС по ситуации в Беларуси, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Беларусь очень сильно зависит в экономическом отношении от России ... Я имею в виду разработку определенных механизмов, благодаря которым эта зависимость станет меньше", - сказал Моравецкий.

Он также заявил, что на сегодня нет никаких причин для беспокойства по поводу ситуации на границе Польши с Беларусью.

"В рамках обычных рутинных действий мы следим за тем, что происходит за пределами нашей границы, и на данный момент нет причин для беспокойства", - сказал Моравецкий.

Он добавил, что внешнее вмешательство в ситуацию в Беларуси недопустимо.

Напомним, лидеры ЕС также договорились ввести санкции против лиц, причастных к насилию и репрессиям и фальсификации выборов.

Читайте также - От признания до санкций: как разделился мир в отношении к "победе" Лукашенко