Польща готує спрощення в'їзду для білорусів

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що країна готує полегшення в'їзду для білорусів.

Заяву польського прем’єра наводить Polskie Radio, повідомляє "Європейська правда".

Прем'єр-міністр підкреслив, що Польща була однією з країн Євросоюзу, до якої в 2019 році було видано найбільше віз білоруським громадянам, і уряд хоче продовжити цю політику.

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"Білоруська громада, яка приїжджає до Польщі, чи то студенти, чи сезонні робітники, теж дуже допомагає польській економіці. Ми хочемо вас запевнити, що скоро представимо спрощені процедури для тих, хто хоче в'їхати до Польщі з Білорусі, наприклад, для приєднання до процесу навчання в університетах", - сказав Моравецький.

Він додав, що уряд хоче, аби зв'язки між білоруським і польським суспільствами були "максимально розвиненими" та "щоб ця дружба зміцнювалась, в тому числі через міжособистісні взаємини.

Таке спрощення процедур в'їзду для білорусів до Польщі очікується у жовтні 2020 року.

Раніше прем’єр Польщі представив план солідарності з Білоруссю, який передбачає підтримку репресованих білорусів, програму стипендій для студентів та вчених з Білорусі, а також полегшення їх в'їзду в Польщу і доступу на ринок праці.

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